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В Приморском океанариуме родились птенцы пингвинов Гумбольдта

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В океанариуме Приморского края родилось несколько птенцов пингвинов Гумбольдта — вида, занесённого в Международную красную книгу.
В Приморском океанариуме родились птенцы пингвинов Гумбольдта
  • globallookpress.com
  • © Cover Images/Keystone Press Agency

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт организации.

Пингвины Гумбольдта содержатся в Приморском океанариуме с 2018 года. В настоящее время пингвинья стая насчитывает более 40 особей.

«У пингвинов в воспитании потомства участвуют и мама, и папа. Интересно, что у этого вида партнёрская пара сохраняется и не меняется на протяжении всей жизни», — рассказала главный специалист отдела орнитологии Приморского океанариума Владислава Крещеновская.

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