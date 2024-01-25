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В Московском зоопарке рассказали, как панда Катюша исследует порог вольера

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Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что панда Катюша предпринимает попытки перебраться через порог между вольерами.
В Московском зоопарке рассказали, как панда Катюша исследует порог вольера
  • РИА Новости

«Катюша начала осваивать порог», — написала она в своём Telegram-канале, прикрепив видео, информирует «Вечерняя Москва».

На видео детёныш изучает порог между вольерами, однако мать не даёт его перейти.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о создании рабочей группы по изменению правил перевозки животных.

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