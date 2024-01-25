В Московском зоопарке рассказали, как панда Катюша исследует порог вольера
- РИА Новости
«Катюша начала осваивать порог», — написала она в своём Telegram-канале, прикрепив видео, информирует «Вечерняя Москва».
На видео детёныш изучает порог между вольерами, однако мать не даёт его перейти.
Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о создании рабочей группы по изменению правил перевозки животных.