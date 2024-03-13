В школе Петербурга серебряный призёр «Зарницы» пытался задушить победителя игры
- РИА Новости
Об этом сообщило 78.ru.
Участникам игры вручили шоколадные медали с лентами. Школьник, который занял второе место, забрал медаль и сел сзади победителя. Внезапно он набросил ленту ему на шею и попытался задушить.
«Все остальные дети сильно напугались, случившееся вызвало панику. Взрослые быстро среагировали и разняли учеников», — говорится в публикации.
Врачи диагностировали у пострадавшего школьника ушиб мягких тканей.
Ранее сообщалось, что на жителя Новороссийска завели уголовное дело за попытку задушить фельдшера скорой помощи.