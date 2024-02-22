На жителя Новороссийска завели дело за попытку задушить фельдшера скорой помощи
Информация об этом появилась в Telegram-канале прокуратуры Краснодарского края.
По данным ведомства, мужчина был обнаружен на одной из улиц города в состоянии алкогольного опьянения, после чего прохожие вызвали ему скорую помощь.
Прибывшая на место бригада провела реанимационные мероприятия, однако мужчина напал на фельдшера и схватил его за горло.
Отмечается, что в результате конфликта сотруднику скорой помощи были нанесены телесные повреждения, в том числе перелом пальца руки.
Ранее пациент напал с топором на бригаду скорой в Белоруссии.
В январе пьяный житель Саратова избил фельдшера скорой помощи.