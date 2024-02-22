На жителя Новороссийска завели дело за попытку задушить фельдшера скорой помощи

Житель Новороссийска в состоянии алкогольного опьянения пытался задушить фельдшера скорой помощи и причинить ему другие телесные повреждения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Информация об этом появилась в Telegram-канале прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, мужчина был обнаружен на одной из улиц города в состоянии алкогольного опьянения, после чего прохожие вызвали ему скорую помощь.

Прибывшая на место бригада провела реанимационные мероприятия, однако мужчина напал на фельдшера и схватил его за горло.

Отмечается, что в результате конфликта сотруднику скорой помощи были нанесены телесные повреждения, в том числе перелом пальца руки.

Ранее пациент напал с топором на бригаду скорой в Белоруссии.

В январе пьяный житель Саратова избил фельдшера скорой помощи.