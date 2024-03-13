В Ленобласти прошло родительское онлайн-собрание

В Ленинградской области провели родительское онлайн-собрание. Трансляцию посмотрели более 17,8 тыс. человек.

Об этом сообщает «Выборг ТВ» со ссылкой на региональный комитет общего и профессионального образования.

Участники встречи обсудили реализацию инфраструктурных проектов в системе образования, организацию государственной итоговой аттестации, меры поддержки выпускников, проведение Всероссийских проверочных работ.

Родители также задавали вопросы, в том числе по поводу школьного питания, введения новых образовательных программ, ремонта дошкольных учреждений.

Ранее сообщалось, что в Кировской области пройдёт ЕГЭ по истории для родителей выпускников.