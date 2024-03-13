В Ленобласти прошло родительское онлайн-собрание
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Об этом сообщает «Выборг ТВ» со ссылкой на региональный комитет общего и профессионального образования.
Участники встречи обсудили реализацию инфраструктурных проектов в системе образования, организацию государственной итоговой аттестации, меры поддержки выпускников, проведение Всероссийских проверочных работ.
Родители также задавали вопросы, в том числе по поводу школьного питания, введения новых образовательных программ, ремонта дошкольных учреждений.
Ранее сообщалось, что в Кировской области пройдёт ЕГЭ по истории для родителей выпускников.