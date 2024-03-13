RT в Telegram
Подпишись

В Ленобласти прошло родительское онлайн-собрание

Короткая ссылка
В Ленинградской области провели родительское онлайн-собрание. Трансляцию посмотрели более 17,8 тыс. человек.
В Ленобласти прошло родительское онлайн-собрание
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Выборг ТВ» со ссылкой на региональный комитет общего и профессионального образования.

Участники встречи обсудили реализацию инфраструктурных проектов в системе образования, организацию государственной итоговой аттестации, меры поддержки выпускников, проведение Всероссийских проверочных работ.

Родители также задавали вопросы, в том числе по поводу школьного питания, введения новых образовательных программ, ремонта дошкольных учреждений.

Ранее сообщалось, что в Кировской области пройдёт ЕГЭ по истории для родителей выпускников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить