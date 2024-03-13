В Кировской области пройдёт ЕГЭ по истории для родителей выпускников

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории для родителей выпускников пройдёт в Кировской области 23 марта.

Об этом сообщает istochnik.online со ссылкой на региональное правительство.

Как отметили в областном кабмине, экзамен также будут сдавать сотрудники СМИ, органы местного самоуправления и сотрудники Министерства образования региона.

Сокращённый вариант экзамена по истории позволит ознакомиться с процедурой тестирования и поможет снизить напряжение у родителей и выпускников при подготовке к экзаменам.

Ранее сообщалось, что возможность пересдачи предмета ЕГЭ до конца приёмной кампании появится у выпускников уже в 2024 году.