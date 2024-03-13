Ямальский врач-педиатр спасла жизнь ребёнку с онкологией
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Депздрава Ямало-Ненецкого автономного округа.
«На приём к педиатру Яне Никитиной обратились мама с ребёнком. Поводом для визита послужили слабость и снижение аппетита у маленького пациента. Внешних признаков заболевания не было. На теле было всего несколько маленьких синячков, которые и насторожили внимательного врача», — отмечается в сообщении.
После обследования выяснилось, что у ребёнка онкология крови на ранней стадии.
Пациент находится в федеральном медцентре, где получает необходимое лечение.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области более 475 тыс. детей и подростков прошли профилактические медосмотры в 2023 году.