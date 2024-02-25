В Нижегородской области 475 тысяч детей и подростков прошли медосмотры в 2023 году
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Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный фонд ОМС.
«Раз в год любой ребёнок должен проходить медосмотр в детском саду или школе. Пропустили осмотр — идите в поликлинику, пусть его проведут там», — заявил заведующий онкологическим отделением НОКДБ, главный внештатный детский онколог Минздрава региона Максим Проничев.
Медосмотры рекомендуется проходить ежегодно, до 18 лет. Расширенное обследование можно пройти в один и три года, а также в шесть, семь, десять и 14—17 лет.
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