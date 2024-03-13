Психотерапевт Крашкина назвала причины возникновения ипохондрии
- Gettyimages.ru
В беседе с Life.ru она заявила, что это может быть следствием других расстройств психики, например депрессии или хронического стресса.
Ещё одна причина — перенесённое тяжёлое заболевание и страх повторения этой ситуации. Также ипохондрия может развиться на фоне болезни родственника или друга.
«При общении с таким человеком важно не пренебрегать его страхами, не злиться на него. Больной и сам часто не понимает иррациональность своих убеждений», — отметила Крашкина.
По её словам, лечение в таком случае подбирает психотерапевт.
Ранее психолог Наталия Мишина рассказала, почему возникает феномен «удобного» человека.