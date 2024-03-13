Психотерапевт Крашкина назвала причины возникновения ипохондрии

Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина рассказала, почему может возникнуть ипохондрия.

В беседе с Life.ru она заявила, что это может быть следствием других расстройств психики, например депрессии или хронического стресса.

Ещё одна причина — перенесённое тяжёлое заболевание и страх повторения этой ситуации. Также ипохондрия может развиться на фоне болезни родственника или друга.

«При общении с таким человеком важно не пренебрегать его страхами, не злиться на него. Больной и сам часто не понимает иррациональность своих убеждений», — отметила Крашкина.

По её словам, лечение в таком случае подбирает психотерапевт.

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