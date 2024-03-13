Психолог Храмова заявила о важности режима дня при подготовке ребёнка к сезонным изменениям

Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки Елена Храмова рассказала о роли режима дня при подготовке ребёнка к сезонным изменениям.

«Проанализируйте режим дня ребёнка в разное время года, его загруженность. Если образ жизни летом сильно отличается, то школьнику будет сложнее перестроиться после каникул. Чтобы подготовить ребёнка к сезонным изменениям, заранее подберите вместе с ним соответствующую одежду», — заявила она в беседе с РИАМО.

По её словам, важно определить любимое время года ребёнка и самый сложный для него сезон.

«Обратите внимание, как ребёнок обычно ведёт себя: загорает на солнышке или прячется в тень, прыгает по лужам или обходит их. При наличии медицинских особенностей, например аллергии на цветение, постарайтесь заранее начать необходимую терапию», — отметила Храмова.

Ранее Софья Ефименко, методист онлайн-школы Skysmart, практикующий психотерапевт и гештальт-терапевт, дала рекомендации по разрешению конфликтов с детьми.