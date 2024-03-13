Исследование: 53% школьников боятся заданий по математике
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Об этом сообщает «Парламентская газета».
Средняя математическая тревожность наблюдается у 28,5% школьников, ярко выраженная — у 24,5%, высокая — у 8%.
«Задача родителей, обнаруживших, что у их ребёнка есть математическая тревожность, — как можно глубже вовлечься в образовательный процесс, помогать ему преодолевать трудности и страх ошибок. Важно повысить его мотивацию к обучению, корректировать эмоциональное отношение к математике, постараться сделать этот предмет источником положительных эмоций», — заявил академик РАО Сергей Малых.
По его словам, крайне важно выявить факторы, снижающие успеваемость школьников по математике.
Ранее сообщалось, что в Кировской области пройдёт ЕГЭ по истории для родителей выпускников.