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Госдума и кабмин работают над поправками по прогрессивному налогообложению

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Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что Государственная дума России и правительство уже работают над параметрами прогрессивной налоговой системы.
Госдума и кабмин работают над поправками по прогрессивному налогообложению
  • РИА Новости

Об этом Аксаков рассказал в беседе с РИА Новости.

Он пообещал как можно скорее реализовать эти предложения.

«Депутаты будут вносить поправки в Налоговый кодекс», — сказал собеседник агентства. 

Президент России Владимир Путин ранее попросил Госдуму и правительство в ближайшее время представить комплекс предложений по модернизации налоговой системы, а также проработать подходы к модернизации фискальной системы России.

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