Госдума и кабмин работают над поправками по прогрессивному налогообложению
- РИА Новости
Об этом Аксаков рассказал в беседе с РИА Новости.
Он пообещал как можно скорее реализовать эти предложения.
«Депутаты будут вносить поправки в Налоговый кодекс», — сказал собеседник агентства.
Президент России Владимир Путин ранее попросил Госдуму и правительство в ближайшее время представить комплекс предложений по модернизации налоговой системы, а также проработать подходы к модернизации фискальной системы России.