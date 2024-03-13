Госдума и кабмин работают над поправками по прогрессивному налогообложению

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что Государственная дума России и правительство уже работают над параметрами прогрессивной налоговой системы.

Об этом Аксаков рассказал в беседе с РИА Новости.

Он пообещал как можно скорее реализовать эти предложения.

«Депутаты будут вносить поправки в Налоговый кодекс», — сказал собеседник агентства.

Президент России Владимир Путин ранее попросил Госдуму и правительство в ближайшее время представить комплекс предложений по модернизации налоговой системы, а также проработать подходы к модернизации фискальной системы России.