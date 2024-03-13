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Свердловский омбудсмен собирает информацию о драке в школе Екатеринбурга

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Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков собирает информацию о драке в школе Екатеринбурга.
Свердловский омбудсмен собирает информацию о драке в школе Екатеринбурга
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Данная ситуация не остаётся без реакции. Мы собираем всю информацию об инциденте. Будем разбираться вместе с коллегами из других ведомств», — заявил омбудсмен.

По предварительной информации, потасовка произошла 12 марта. В Департаменте образования Екатеринбурга проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в деревне Вартемяги Всеволожского района Ленинградской области школьник попал в больницу в тяжёлом состоянии после драки на перемене в школе.

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