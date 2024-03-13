Свердловский омбудсмен собирает информацию о драке в школе Екатеринбурга
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Данная ситуация не остаётся без реакции. Мы собираем всю информацию об инциденте. Будем разбираться вместе с коллегами из других ведомств», — заявил омбудсмен.
По предварительной информации, потасовка произошла 12 марта. В Департаменте образования Екатеринбурга проводят проверку.
Ранее сообщалось, что в деревне Вартемяги Всеволожского района Ленинградской области школьник попал в больницу в тяжёлом состоянии после драки на перемене в школе.