Свердловский омбудсмен собирает информацию о драке в школе Екатеринбурга

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков собирает информацию о драке в школе Екатеринбурга.

Об этом сообщает URA.RU.

«Данная ситуация не остаётся без реакции. Мы собираем всю информацию об инциденте. Будем разбираться вместе с коллегами из других ведомств», — заявил омбудсмен.

По предварительной информации, потасовка произошла 12 марта. В Департаменте образования Екатеринбурга проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в деревне Вартемяги Всеволожского района Ленинградской области школьник попал в больницу в тяжёлом состоянии после драки на перемене в школе.