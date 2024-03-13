Во Владивостоке расширили программу «1000 дворов»

Программу по благоустройству территорий «1000 дворов» расширили во Владивостоке.

Об этом сообщает zr.media.

Отмечается, что список объектов был увеличен с 60 до 67.

Для участия в программе жильцы провели общедомовые собрания, на которых определились с видом работ и дизайн-проектом.

После чего подали заявку в управление содержания жилищного фонда.

Также стало известно, что в Кирове на благоустройство парка им. Кирова направят 161,8 млн рублей, передаёт istochnik.online.

Подрядчик отремонтирует все входные группы парка, оборудует наружное освещение, сцену, детскую площадку, площадки для йоги и тренировки собак, велопарковку.

Работы планируется выполнить до 10 сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье обновят более 530 детских площадок по единому стандарту.