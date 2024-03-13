Методист Мушта высказался о важности Всероссийских проверочных работ

Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артём Мушта заявил, что Всероссийские проверочные работы (ВПР) необходимы для мониторинга уровня и качества образования, а также аналитического процесса в отношении школьной работы.

«При этом оценивается не работа отдельного учителя, а скорее верхнеуровнево оценивается система. ВПР проводятся по нескольким предметам — обязательные русский язык и математика, а другие два предмета ежегодно выбираются Рособрнадзором случайным образом из списка дисциплин: история, биология, география, обществознание, физика и химия», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, ВПР пишутся как обычные проверочные работы и не оказывают более сильного влияния на успеваемость, чем другие контрольные.

Двойку также можно пересдать, и она не станет препятствием для перехода в следующий класс.

«Отдельной подготовки ВПР не требуют, так как это проверка знаний, которые получались в течение года учеником. Перед контрольной будет достаточно повторить материалы, чтобы закрепить их в памяти», — заключил Мушта.

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