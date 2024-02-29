Педагог Костюкова дала советы по выбору репетитора по подготовке к ЕГЭ

Преподаватель английского языка, эксперт по подготовке к ЕГЭ в Skysmart Софья Костюкова рассказала, как выбрать грамотного специалиста по подготовке к выпускным школьным экзаменам.

В беседе с «Газетой.Ru» она выразила мнение, что такой специалист должен не просто отлично разбираться в своём предмете, но и понимать требования к сдаче ЕГЭ.

«Хорошо, если преподаватель сам регулярно сдаёт ЕГЭ. Поищите отзывы тех учеников, которые сдали экзамен под руководством этого преподавателя. Одно дело ― написать «Готовлю к ЕГЭ 20 лет», другое ― делать это хорошо», — заявила Костюкова.

Кроме того, о компетентности специалиста может говорить его образование. Поэтому стоит поинтересоваться, где и когда был получен основной диплом, а также пройдены дополнительные курсы, добавила она.

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