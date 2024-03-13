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Собянин: каждый второй житель Москвы имеет доступ к электронной медкарте

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что каждый второй житель столицы имеет доступ к электронной медицинской карте.
Собянин: каждый второй житель Москвы имеет доступ к электронной медкарте
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Сервис начал работу в январе 2020 года.

В медкарте доступны протоколы осмотров специалистов, итоги исследований, выписки из стационаров, а также информация о вызовах скорой помощи и электронные рецепты.

«К примеру, в детской доступны сведения о прививках, справки о болезни, рекомендации по освобождению от посещения школы и многое другое», — сказал Собянин.

В 2024 году в сервисе открыли раздел «Мои госпитализации», где пациенты госстационаров могут отслеживать ход своего лечения.

Ранее телеканал «360» сообщал о том, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал старт строительству новой поликлиники в Королёве.

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