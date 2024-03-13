Автоэксперт Канаев поддержал идею лекций о безопасном управлении СИМ

Автоэксперт Сергей Канаев в беседе с RT отметил, что просветительские лекции в учебных заведениях об основах использования электросамокатов могут снизить процент аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) на дорогах.

«Мне кажется, это очень полезная инициатива. Это будет способствовать тому, что у нас аварий с электросамокатами, я надеюсь, будет гораздо меньше. То есть они не уменьшатся до нуля, но такая конкретная задача и не ставится. Такая инициатива вредить ничему не будет и будет только на благо. Причём для всех (как водителей СИМ, так и пешеходов. — RT)», — считает автоэксперт.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть возможность организации коротких просветительских лекций в учебных заведениях России об основах использования электросамокатов и о способах их безаварийного вождения.

Подробнее — в материале RT.