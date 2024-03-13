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РБК: Банк России и Генпрокуратура хотят запретить рекламу услуг «раздолжнителей»

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Механизмы, направленные на ограничение работы недобросовестных консультантов по проблемам с задолженностью, обсуждают Центробанк и Генпрокуратура России.
РБК: Банк России и Генпрокуратура хотят запретить рекламу услуг «раздолжнителей»
  • РИА Новости

Как сообщил РБК источник в крупной кредитной организации, в настоящий момент участники банковского рынка обсуждают с финансовым регулятором и Генпрокуратурой поправки в закон «О рекламе», которые запретят рекламу услуг по решению проблем с задолженностью.

Уточняется, что причиной возможных мер является то, что «раздолжнители» зачастую предлагают клиентам заведомо ложные пути решения проблем с задолженностью, такие как банкротство. Это, в свою очередь, приводит к финансовым потерям, так как клиентов не уведомляют о ряде последствий банкротства.

По словам представителей отрасли, можно было бы на законных основаниях запретить введение в заблуждение касательно этой процедуры и обязать разъяснять её последствия.

Ранее российский экономист Михаил Беляев назвал банкротство выходом из тупиковой финансовой ситуации.

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