Экономист Беляев назвал банкротство выходом из тупиковой финансовой ситуации
В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт отметил, что до определённой суммы задолженности процедурой занимается омбудсмен, далее дело переходит под юрисдикцию суда.
«Во-первых, есть какое-то имущество, которое входит в конкурсную массу для покрытия долгов, которые есть», — пояснил он.
По его словам, формируется конкурсная масса для торгов, которая идёт в погашение задолженности, а что не удаётся погасить, то списывается.
Как подчеркнул Беляев, это непростая процедура.
«Это всё переживаемо. Самое главное — в вашей графе «задолженность перед другими лицами» будет стоять 0», — добавил он.
Ранее зампред комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Терновцов заявил, что невозможно списать автокредит по внесудебному банкротству.