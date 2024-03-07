Экономист Беляев назвал банкротство выходом из тупиковой финансовой ситуации

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик, эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Михаил Беляев выразил мнение, что банкротство — это цивилизованный выход из тупиковой финансовой ситуации, финансовый инструмент, который позволяет освободиться от долгового бремени.

В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт отметил, что до определённой суммы задолженности процедурой занимается омбудсмен, далее дело переходит под юрисдикцию суда.

«Во-первых, есть какое-то имущество, которое входит в конкурсную массу для покрытия долгов, которые есть», — пояснил он.

По его словам, формируется конкурсная масса для торгов, которая идёт в погашение задолженности, а что не удаётся погасить, то списывается.

Как подчеркнул Беляев, это непростая процедура.

«Это всё переживаемо. Самое главное — в вашей графе «задолженность перед другими лицами» будет стоять 0», — добавил он.

Ранее зампред комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Терновцов заявил, что невозможно списать автокредит по внесудебному банкротству.