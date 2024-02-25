Специалист Терновцов заявил о невозможности списания автокредита по внесудебному банкротству

Зампред комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Терновцов заявил, что невозможно списать автокредит по внесудебному банкротству.

В беседе с «Российской газетой» эксперт пояснил, что среди условий для внесудебного банкротства — отсутствие у должника имущества, поэтому взять в кредит машину и обратиться с заявлением о внесудебном банкротстве не удастся.

Как отметил Терновцов, на авто не распространяется исполнительский иммунитет, или защита от взыскания. Кроме того, на любое заложенное имущество, в том числе на единственное жильё в ипотеке, исполнительный иммунитет не распространяется.

Такой иммунитет распространяется только на единственное жильё, которое не находится в залоге (ипотеке) кредитора, а также на вещи обычной домашней обстановки и обихода и доход в пределах прожиточного минимума.

Эксперт добавил, что воспользоваться правом внесудебного банкротства могут только те, у кого размер задолженности составляет не менее 25 тыс. рублей и не более 1 млн рублей.

Ранее управляющий партнёр компании «Илюмжинов, Русяев и партнёры», арбитражный управляющий Илья Русяев рассказал о процедуре личного банкротства.