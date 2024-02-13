Юрист Русяев разъяснил особенности процедуры личного банкротства

Управляющий партнёр компании «Илюмжинов, Русяев и партнёры», арбитражный управляющий Илья Русяев рассказал о процедуре личного банкротства.

Средний срок признания человека банкротом составляет восемь-девять месяцев, поэтому быстро разобраться в данном случае не получится, заявил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Как отметил специалист, необходимо собрать документы, подготовить и подать заявление в суд, после чего финансовый управляющий должен провести тщательную проверку имущества должника и историю совершённых им сделок.

Также, по словам юриста, никакой юрист не может гарантировать благоприятный исхода дела, так как решение о банкротстве принимает суд с учётом позиций всех заинтересованных сторон.

Кроме того, после признания банкротства, человек может столкнуться с трудностями при трудоустройстве. При проверке работодателем соискателя этот факт повлечёт целый ряд дополнительных вопросов отдела кадров.

Поэтому, прежде чем решиться на банкротство, надо чётко оценивать все последствия, как при благоприятном стечении обстоятельств, так и в случае неудачи, заключил юрист.

Ранее руководитель практики банкротства, партнёр адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнёры» Анна Маджар рассказала, как граждане могут списать долги по налогам и кредитам и какие есть условия.