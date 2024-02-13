Юрист Маджар разъяснила условия списания долгов по налогам и кредитам

Руководитель практики банкротства, партнёр адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнёры» Анна Маджар рассказала, как граждане могут списать долги по налогам и кредитам и какие есть условия.

Самая простая и быстрая процедура с минимальными затратами — это процедура внесудебного банкротства, которая оформляется в МФЦ, заявила эксперт в беседе с «Российской газетой».

Как отметила специалист, к рассмотрению принимаются заявления от граждан, долг которых составляет от 25 тыс. рублей до 1 млн рублей. При этом у должника не должно быть имущества, которое можно реализовать, не должно быть какого-либо источника дохода, за исключением пенсии либо пособия по рождению и воспитанию ребёнка.

После проверки информации и положительного решения гражданина включают в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ), и с этого момента начинается процедура банкротства.

Она длится шесть месяцев, и на этот период гражданин освобождается от уплаты ряда долгов.

После завершения процедуры гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, заключила юрист.

Ранее адвокат Анна Аржанникова рассказала, что в том случае, если сумма алиментов в процентах от зарплаты слишком мала, можно потребовать выплаты в твёрдой денежной сумме через суд, если у бывшего супруга есть неофициальный доход.