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Адвокат Аржанникова: выплату алиментов в твёрдой сумме можно потребовать через суд

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Адвокат Анна Аржанникова рассказала, что в том случае, если сумма алиментов в процентах от зарплаты слишком мала, можно потребовать выплаты в твёрдой денежной сумме через суд, если у бывшего супруга есть неофициальный доход.
Адвокат Аржанникова: выплату алиментов в твёрдой сумме можно потребовать через суд
  • РИА Новости

Если мать тратит на содержание детей гораздо больше, чем получает от бывшего мужа, то размер твёрдой денежной суммы определит суд, учитывая максимально возможное сохранение ребёнку прежнего уровня его обеспечения с учётом положения сторон, объяснила специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Аржанникова назвала ещё три категории граждан, которые могут потребовать алименты после развода. Это бывшая жена в период беременности и в течение трёх лет со дня рождения общего ребёнка, нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребёнком-инвалидом, и бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента его расторжения.

Срок окончания уплаты алиментов — 18-летний возраст ребёнка, напомнила юрист.

Ранее детский психолог Наталья Наумова в эфире НСН заявила, что мнение ребёнка старше десяти лет при разводе родителей имеет значение, оно обязательно должно учитываться.

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