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Путин заявил, что ракеты «Авангард» обнулили все вложения США в систему ПРО

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Россия путём создания межконтинентальных ракет «Авангард» обнулила все вложения США в систему противоракетной обороны, заявил российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву.
Путин заявил, что ракеты «Авангард» обнулили все вложения США в систему ПРО
  • РИА Новости
  • © Сергей Савостьянов

«Вот если посчитать, сколько стоила у них, скажем, система противоракетной обороны известной, да, и один из основных компонентов преодоления ПРО с нашей стороны — «Авангард»... Ну просто несопоставимые величины», — цитирует его РИА Новости.

По словам Путина, опыт с разработкой российской ракеты «показал, как нужно действовать».

Ранее Путин заявил, что уровень современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах России доведён до 95%. Президент добавил, что в морском компоненте эти показатели доведены почти до 100%.

Также президент в послании Федеральному собранию заявил, что в российские войска уже поставлены первые ракеты «Сармат».

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