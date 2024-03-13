Путин заявил, что ракеты «Авангард» обнулили все вложения США в систему ПРО
- РИА Новости
- © Сергей Савостьянов
«Вот если посчитать, сколько стоила у них, скажем, система противоракетной обороны известной, да, и один из основных компонентов преодоления ПРО с нашей стороны — «Авангард»... Ну просто несопоставимые величины», — цитирует его РИА Новости.
По словам Путина, опыт с разработкой российской ракеты «показал, как нужно действовать».
Ранее Путин заявил, что уровень современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах России доведён до 95%. Президент добавил, что в морском компоненте эти показатели доведены почти до 100%.
Также президент в послании Федеральному собранию заявил, что в российские войска уже поставлены первые ракеты «Сармат».