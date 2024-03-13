Путин: варианты трассы Джубга — Сочи обсудят в ближайшие дни

Варианты строительства трассы Джубга — Сочи будут обсуждаться в ближайшие дни, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости.

«Мы буквально на днях будем это обсуждать, в ближайшие несколько дней», — сказал российский лидер.

При этом он подчеркнул, что людям «необходима эта трасса».

«Ведь семьям с детьми не доехать до Сочи на машинах. Всё где-то в районе Геленджика останавливается... Потому что трасса тяжёлая очень, серпантин», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что в Татарстане 248 млрд рублей потратили на модернизацию дорожной инфраструктуры.

Также сообщалось, что в Москве построят 265 км дорог до конца 2026 года.