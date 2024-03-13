Путин: варианты трассы Джубга — Сочи обсудят в ближайшие дни
«Мы буквально на днях будем это обсуждать, в ближайшие несколько дней», — сказал российский лидер.
При этом он подчеркнул, что людям «необходима эта трасса».
«Ведь семьям с детьми не доехать до Сочи на машинах. Всё где-то в районе Геленджика останавливается... Потому что трасса тяжёлая очень, серпантин», — сказал Путин.
Ранее сообщалось, что в Татарстане 248 млрд рублей потратили на модернизацию дорожной инфраструктуры.
Также сообщалось, что в Москве построят 265 км дорог до конца 2026 года.