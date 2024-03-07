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В Москве построят 265 км дорог до конца 2026 года

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В Москве планируют построить 265 км дорог и 123 искусственных сооружения до конца 2026 года, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Среди крупных объектов — Южная рокада, которая соединит ряд крупных магистралей, а также четыре округа и 24 района. Построено пять участков, в работе ещё три.

Общая строительная длина рокады составляет 64,2 км, общая протяжённость по прямой — 40 км.

Кроме того, построено три из пяти участков трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, а будущим дублёром Калужского шоссе станет дорога Мамыри — Пенино — Шарапово.

Почти на 50% готов южный отрезок Московского скоростного диаметра (МСД) за пределами МКАД, который соединит диаметр с Симферопольским и Варшавским шоссе, а также с дорогой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

Ранее Сергей Собянин анонсировал строительство пяти инфраструктурных объектов в Москве.

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