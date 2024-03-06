Собянин анонсировал строительство пяти инфраструктурных объектов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице возведут ещё пять объектов недвижимости в разных районах города по программе создания мест приложения труда (МПТ).

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

По словам главы города, в столице построят торговый центр возле станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» и общественно-деловые комплексы у станции МЦК Хорошёво и между метро «Аэропорт» и «Динамо».

Кроме того, офисный центр появится у метро «Беломорская», многофункциональное здание с офисными и торговыми площадями и спортивным комплексом — возле станции «Коммунарка».

Реализация проектов даст городу более 19 тыс. рабочих мест, добавил Собянин.

Ранее НСН сообщала, что в Москве строительство современного спорткомплекса «Максимум» с двумя бассейнами и ледовым полем в Южном Бутове близится к завершению.