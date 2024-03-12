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В Татарстане 248 млрд рублей потратили на модернизацию дорожной инфраструктуры

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В Татарстане на строительство, ремонт и эксплуатацию дорог потратили более 248,7 млрд рублей в 2023 году.

Об этом в ходе брифинга в кабмине сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов, пишет inkazan.ru.

Он также напомнил, что в 2023 году удалось сдать одну из важнейших дорог для России — трассу М-12 «Восток».

Всего с 2019 года по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в нормативное состояние привели 52% дорог, порядка 1,4 тыс. км.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют построить 68 км дорог, 20 искусственных сооружений и девять пешеходных переходов в 2024 году.

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