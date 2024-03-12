В Татарстане 248 млрд рублей потратили на модернизацию дорожной инфраструктуры
Об этом в ходе брифинга в кабмине сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов, пишет inkazan.ru.
Он также напомнил, что в 2023 году удалось сдать одну из важнейших дорог для России — трассу М-12 «Восток».
Всего с 2019 года по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в нормативное состояние привели 52% дорог, порядка 1,4 тыс. км.
Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют построить 68 км дорог, 20 искусственных сооружений и девять пешеходных переходов в 2024 году.