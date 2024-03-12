Экс первый замглавы Югорска погиб в ходе СВО

Бывший первый заместитель главы Югорска Ханты-Мансийского автономного округа Дмитрий Крылов погиб в ходе СВО.

Об этом сообщается в Telegram-канале муниципалитета.

«В ходе выполнения задач специальной военной операции погиб наш земляк и коллега Дмитрий Александрович Крылов», — говорится в сообщении.

Ранее корреспондент RT Иван Полянский сообщил, что в зоне спецоперации погиб начальник разведки бригады «Эспаньола» Слава Выходной.

Также сообщалось, что экс-футболист сборной России Андрей Соломатин пошёл на СВО, вступив в добровольческую бригаду «Эспаньола», которая состоит в основном из футбольных фанатов. На передовой он старается совместить службу и обучение детей Донбасса.