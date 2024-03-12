На Кубани рассказали о работе сотрудников органов опеки

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о деятельности сотрудников органов опеки региона.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

С 2024 года в регионе 12 марта отмечают День работника органа опеки и попечительства.

«Сегодня особенно важно отметить труд тех, кто помогает детям-сиротам и ребятам, оставшимся без попечения родителей, стать счастливыми, обрести новую любящую семью», — заявил Кондратьев.

В настоящее время в регионе насчитывается более 13 тыс. детей-сирот, из них почти 12,9 тыс. воспитываются в замещающих семьях.

Ранее в Москве рассказали о мерах поддержки семей с детьми.



