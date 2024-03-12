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Воробьёв дал старт строительству новой поликлиники в подмосковном Королёве

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал старт строительству новой поликлиники в Королёве.

Об этом сообщает телеканал «360».

«У нас сегодня важное событие — мы начинаем большое строительство. И медицинские работники, которые здесь присутствуют, и жители знают, насколько востребована современная поликлиника. Я надеюсь, что работа по её возведению будет динамичной», — заявил глава региона.

Поликлиника должна открыться в 2027 году. В здании будут работать отделения акушерства и гинекологии, аллергологии и иммунологии, вакцинации, гематологии, физиотерапии.

Также предусмотрен центр здоровья, центр амбулаторной онкологической помощи и два дневных стационара.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что столица предоставила регионам возможность безвозмездного доступа к своим медицинским ИИ-сервисам.

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