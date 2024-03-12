Омбудсмен Ярославская рассказала подробности о проекте «Наставничество»

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская рассказала подробности о проекте «Наставничество».

«Проект «Наставничество» реализуется давно с ребятами, которые находятся в центрах содействия семейному воспитанию, с детьми-сиротами. Там чёткие алгоритмы и механизмы отработаны. Самое главное, что должен быть соблюдён принцип добровольности», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, важно, чтобы люди, которые хотят стать наставниками, понимали, что это долгосрочное сотрудничество.

«Здесь крайне важно правильно готовить наставника, здесь должна быть обязательно психолого-педагогическая экспертиза наставников», — пояснила Ярославская.

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