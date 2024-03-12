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В Ставропольском крае рассказали о кадровом обеспечении сферы туризма

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В сфере гостеприимства в Ставропольском крае работают 24 тыс. человек.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на региональное Минтуризма.

Ежегодно образовательные учреждения выпускают от 800 специалистов по направлениям «Туризм» и «Гостиничный сервис».

В настоящее время в крае открыто 990 вакансий в сфере туризма. Наибольший спрос — на врачей-терапевтов, медсестёр, горничных и официантов, специалистов по охране труда и подсобных рабочих.

Потребность в новых кадрах дополнительно растёт на фоне реализации 44 инвестпроектов, благодаря которым в регионе появятся отели и санатории на 6,9 тыс. мест.

Ранее сообщалось, что четыре фестиваля Республики Марий Эл включили в сборник туристических событий «Россия событийная — 2024».

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