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Четыре фестиваля Марий Эл вошли в сборник туристических событий России

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Четыре фестиваля Республики Марий Эл включили в сборник туристических событий «Россия событийная — 2024».

Об этом сообщает ИА МариМедиа со ссылкой на региональное Минспорттуризма.

Сборник создан в рамках проекта «Пора путешествовать по России».

От Марий Эл в него вошли фестиваль оперного и балетного искусства под открытым небом «Летние сезоны» (июль), фестиваль сатиры и юмора «Бендериада» (20 июля), Межрегиональный гастрономический фестиваль «Йошка еш» (11 августа), фестиваль северной (скандинавской) ходьбы и бега «Йошкин КотоХод» (17—18 августа).

Ранее сообщалось, что четвёртый туристический хакатон пройдёт в Москве.

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