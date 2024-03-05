Четвёртый туристический хакатон пройдёт в Москве

Глава Департамента информационных технологий Москвы Борис Фролов рассказал о предстоящем, четвёртом туристическом хакатоне в столице.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Как отметил чиновник, участники будут разрабатывать решения для сервиса Russpass.

«В результате будут реализованы новые цифровые возможности, которые помогут пользователям сервиса спланировать интересную и запоминающуюся прогулку по Москве», — заявил Фролов.

Отбор на участие в мероприятии пройдёт 23—24 марта в онлайн-формате.

Финал конкурса состоится 6—7 апреля.

Ранее сообщалось, что Сарапул (Удмуртия) вошёл в число финалистов первой всероссийской премии «Туристические города».