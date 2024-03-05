Четвёртый туристический хакатон пройдёт в Москве
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Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Как отметил чиновник, участники будут разрабатывать решения для сервиса Russpass.
«В результате будут реализованы новые цифровые возможности, которые помогут пользователям сервиса спланировать интересную и запоминающуюся прогулку по Москве», — заявил Фролов.
Отбор на участие в мероприятии пройдёт 23—24 марта в онлайн-формате.
Финал конкурса состоится 6—7 апреля.
Ранее сообщалось, что Сарапул (Удмуртия) вошёл в число финалистов первой всероссийской премии «Туристические города».