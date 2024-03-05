RT в Telegram
Подпишись

Четвёртый туристический хакатон пройдёт в Москве

Короткая ссылка
Глава Департамента информационных технологий Москвы Борис Фролов рассказал о предстоящем, четвёртом туристическом хакатоне в столице.
Четвёртый туристический хакатон пройдёт в Москве
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Как отметил чиновник, участники будут разрабатывать решения для сервиса Russpass.

«В результате будут реализованы новые цифровые возможности, которые помогут пользователям сервиса спланировать интересную и запоминающуюся прогулку по Москве», — заявил Фролов.

Отбор на участие в мероприятии пройдёт 23—24 марта в онлайн-формате.

Финал конкурса состоится 6—7 апреля.

Ранее сообщалось, что Сарапул (Удмуртия) вошёл в число финалистов первой всероссийской премии «Туристические города».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить