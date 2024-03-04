Сарапул участвует в состязании за звание туристического города

Сарапул (Удмуртия) вошёл в число финалистов первой всероссийской премии «Туристические города».

По решению Попечительского совета Федеральных туристических премий и по согласованию с комитетами Российского союза туриндустрии (РСТ) Сарапул поучаствует в номинации «Город музейного туризма», сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

Помимо Сарапула, на статус лучшего города в области музейного туризма претендуют Елабуга, Торжок, Городец и Козьмодемьянск.

Финал конкурса пройдёт в Воронеже в конце марта.

Ранее RIA56 сообщало, что заявки на участие в новом сезоне конкурса «Мастера гостеприимства» подали 169 жителей Оренбургской области.