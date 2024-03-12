Пушилин: в ДНР ускоряют процесс выдачи российских документов

Процесс выдачи российских документов ускорили, чтобы жители освобождённых территорий с пока ещё украинскими паспортами смогли проголосовать на выборах президента России.

Об этом рассказал в интервью RT глава ДНР Денис Пушилин.

Собеседник рассказал, что сейчас идёт работа над этим в тесной связке с миграционной службой.

«Мы понимаем, что люди хотят, и они высказывают такое желание. Поэтому мы ускоряем процесс выдачи и помогаем в этом, чтобы они могли получить паспорта Российской Федерации. Это процесс ежедневный. Более того, мы смотрим, как организовать это ещё более быстро. Потому что времени не так много остаётся до выборов, а люди всё-таки хотят. Ну, во-первых, они хотят и проголосовать, они хотят уже для себя в практической плоскости ощутить себя гражданами России», — сказал глава республики.

Пушилин также заявил о готовности ДНР к выборам президента России. По его словам, технически всё готово, но, безусловно, противник попытается провокациями помешать республике.