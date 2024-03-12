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Пушилин заявил о готовности ДНР к президентским выборам

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время беседы с RT заявил о готовности ДНР к выборам президента России.
Пушилин заявил о готовности ДНР к президентским выборам
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

«Технически, конечно, всё готово. Безусловно, противник попытается разного рода провокациями где-то там сбить какие-то моменты. Может быть, там будут и опять звонки. Я, к сожалению, не исключаю, что возможны и обстрелы. Но готовимся по всем направлениям. Где это возможно, повышаем меры безопасности», — отметил он.

Пушилин отметил, что президентские выборы — не первое голосование, которое проходило в ДНР. 

«Для нас очень важен был и референдум, для нас очень важны были выборы, которые проходили осенью. Но это, конечно же, очень знаково и очень значимо. Поэтому будем избирать нашего президента, будем избирать будущее нашей страны», — добавил глава ДНР.

Ранее глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что жители Харьковской области смогут проголосовать на выборах президента России на освобождённых территориях.

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