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Жители Харьковской области смогут проголосовать на выборах президента России

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Жители Харьковской области смогут проголосовать на выборах президента России на освобождённых территориях, заявил глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.
Жители Харьковской области смогут проголосовать на выборах президента России
  • РИА Новости

По его словам, вопрос об организации избирательного процесса для жителей региона обсуждался на встрече с главой избиркома Белгородской области Игорем Лазаревым.

«Для нас важно, чтобы наши харьковчане, которые проживают не только на территории России, но и на освобождённых территориях Харьковской области, также смогли реализовать своё право и отдать голос за своего кандидата», — цитирует Ганчева ТАСС.

Ранее в СВР России отметили, что Соединённые Штаты в преддверии выборов президента России хватаются за малейшую возможность раскачки ситуации в России.

В США полагают, что российские стипендиаты американских программ смогут стать стержнем пятой колонны при «должной обработке».

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