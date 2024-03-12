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В Госдуме обсуждают варианты защиты врачей при публикации недостоверных данных в СМИ

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В комитете Госдумы по охране здоровья обсуждают варианты защиты врачей при публикации недостоверных данных в СМИ или соцсетях.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«В случае конфликта одинаково должны быть защищены обе стороны — и врач, и пациент. При публикации недостоверной информации в СМИ и соцсетях врач пока никак не защищён. Журналистам важно помнить, что за каждым словом — живые люди, профессионализм которых заключается и в том, чтобы ответственно и тщательно выбирать тактику лечения», — заявил председатель комитета Бадма Башанкаев.

Одна из инициатив — выводить информацию о здоровье пациента из-под врачебной тайны, если тот сам их разгласил.

«Тогда движение будет двусторонним. Всей проблемы это не решит, но врач получит право на защиту», — пояснил замглавы комитета Алексей Куринный.

По его словам, в таком случае медик сможет аргументированно ответить пациенту, а также выступить в СМИ.

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