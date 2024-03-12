Глава Оренбуржья Паслер поздравил работников УФСИН с профессиональным праздником

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил сотрудников и ветеранов управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) региона с профессиональным праздником и 145-летием со дня образования уголовно-исполнительной системы России.

Об этом сообщает RIA56. «Вы вносите весомый вклад в сохранение социальной стабильности и обеспечение правопорядка на территории Оренбургской области. Благодарю за эффективно организованную работу», — сказано в тексте. Глава региона пожелал сотрудникам здоровья, благополучия, добра и успехов на службе. Ранее директор ФСИН России Аркадий Гостев поздравил коллег c профессиональным праздником и со 145-летием со дня образования российской уголовно-исполнительной системы.