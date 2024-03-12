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Директор ФСИН России поздравил коллег со 145-летием уголовно-исполнительной системы

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Директор ФСИН России Аркадий Гостев поздравил коллег c профессиональным праздником и со 145-летием со дня образования российской уголовно-исполнительной системы.

Он отметил, что работники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы с честью выполняют служебный долг, участвуют в решении важнейших государственных задач, связанных с обеспечением безопасности и правопорядка, восстановлением социальной справедливости, проявляя при этом выдержку, стойкость и высокий уровень профессионализма.

«Нам предстоит и далее решать широкий спектр вопросов. Среди них: укрепление материально-технической базы и наращивание производственного потенциала, обеспечение социальных гарантий сотрудников ведомства, создание надлежащих условий содержания в исправительных учреждениях, организация планомерной работы по ресоциализации осужденных. Уверен, вместе мы сделаем все возможное, чтобы и впредь оправдывать доверие руководства страны и общества», — отметил Гостев.

Он выразил искреннюю признательность ветеранам за душевное тепло и созидательную энергию, которые вы передаёте молодому поколению, за то, что остаётесь в строю и вносите вклад в общее дело, участвуя в жизни родных подразделений.

«Благодарю весь личный состав за грамотное и четкое решение поставленных задач, за самоотверженность и готовность нести службу в сложных условиях, порой сопряжённых с серьёзными рисками для жизни», — заявил директор ФСИН.

27 февраля министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём Сил специальных операций.

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