Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём Сил специальных операций.

Соответствующее поздравление опубликовано на сайте Минобороны России.

Глава оборонного ведомства отметил, что Силы специальных операций, являясь высокопрофессиональными войсками, выполняют самые сложные задачи по защите государства.

Кроме того, по словам министра, в ходе СВО они демонстрируют безупречную выучку, проявляют мужество и героизм.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником.