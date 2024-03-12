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В Пермском крае запустят проект для выпускников

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Минтрудсоцразвития и Минобрнауки Пермского края разработали проект по трудоустройству выпускников на предприятия региона.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное правительство.

«Название проекта — «Живи и работай в Пермском крае». Его основная цель — помочь с трудоустройством всем выпускникам на предприятия края. Глава региона отметил, что новый проект заинтересует молодых людей строить карьеру в родном крае», — сообщили в краевом кабмине.

Там также отметили, что в рамках проекта выпускники получат комплексную поддержку от специалистов в профессиональном направлении.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе установили выплаты за успехи в учёбе золотым и серебряным медалистам.

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