В Пермском крае запустят проект для выпускников

Минтрудсоцразвития и Минобрнауки Пермского края разработали проект по трудоустройству выпускников на предприятия региона.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное правительство.

«Название проекта — «Живи и работай в Пермском крае». Его основная цель — помочь с трудоустройством всем выпускникам на предприятия края. Глава региона отметил, что новый проект заинтересует молодых людей строить карьеру в родном крае», — сообщили в краевом кабмине.

Там также отметили, что в рамках проекта выпускники получат комплексную поддержку от специалистов в профессиональном направлении.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе установили выплаты за успехи в учёбе золотым и серебряным медалистам.