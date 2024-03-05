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В ЯНАО установили выплаты за успехи в учёбе серебряным медалистам

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В Ямало-Ненецком автономном округе установили выплаты за успехи в учёбе золотым и серебряным медалистам.
В ЯНАО установили выплаты за успехи в учёбе серебряным медалистам
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное правительство.

«По окончании учебного года за успехи в обучении отметят не только отличников, но и выпускников, имеющих в аттестате до двух четвёрок. На Ямале утвердили документ, предусматривающий денежное поощрение для обладателей медалей «За особые успехи в учении» I и II степени», — говорится в сообщении.

Документ повышает размер премии за «золото» до 20 тыс. рублей и предусматривает награду за «серебро» в размере 15 тыс. рублей.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с газетой «Взгляд» выразил мнение, что возможность пересдать ЕГЭ поможет старшеклассникам справиться с волнением.

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