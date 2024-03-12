Врач Терушкин: скроллинг перед сном и частые перекусы пагубно влияют на здоровье

Врач-эндокринолог Роман Терушкин перечислил неочевидные вредные привычки, которые негативно влияют на обмен веществ и незаметно подрывают здоровье.

Одна из главных проблем — отсутствие режима, отметил специалист в беседе с Life.ru.

При отсутствии упорядоченности организм испытывает стресс, что приводит к усиленной выработке кортизола, снижению иммунитета, развитию воспалительных процессов в организме.

Помимо этого, вреден скроллинг, особенно перед сном. Эта привычка может привести к бессоннице, предупредил Терушкин.

Он также посоветовал отказаться от привычки пить воду ночью. Лучше не употреблять жидкость за час до сна и во время ночных пробуждений.

Также, по его словам, вредны постоянные перекусы, которые могут повлечь за собой инсулинорезистентность, и, как следствие, привести к ожирению, метаболическому синдрому, сахарному диабету, добавил эндокринолог.

Ранее психолог по расстройству пищевого поведения (РПП) Анастасия Касьяненко в беседе с НСН посоветовала лечить такое заболевание комплексно.