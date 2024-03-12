Более половины россиян обязательно едят блины на Масленицу

Более половины россиян (56%), принявших участие в новом опросе, рассказали, что в масленичную неделю обязательно едят блины.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Доктис».

При этом 20% респондентов уточнили, что едят блины не только на Масленицу, но и регулярно в течение года, а 14% едят блины на Масленицу только если есть свободное время и настроение их готовить. Ещё 8% любят блины, но стараются себя ограничивать, а 2% не едят блины совсем.

Чаще всего россияне едят блины со сладкими начинками (мёд, варенье, сгущёнка) — 34% опрошенных. Блины со сметаной и творогом предпочитают 27%, с маслом — 19%, с икрой или красной рыбой — 9%, с мясом — 9%, с сыром с зеленью — 2%.

Праздник Масленицы отмечают 54% респондентов — они сами пекут блины и приглашают друзей или родственников, 9% ходят на блины в гости, 7% участвуют в традиционных гуляниях и играх. 23% россиян не празднуют Масленицу.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала о допустимой норме употребления блинов. По её словам, есть люди, которым будет достаточно и двух блинов в день, чтобы за масленичную неделю не только набрать вес, но и получить проблемы с ЖКТ.