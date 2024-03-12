Стало известно, какие блины россияне чаще всего включают в онлайн-заказы

Специалисты изучили спрос среди россиян на готовые и замороженные блины в онлайн-заказах и составили рейтинг самых популярных видов этого блюда.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные онлайн-сервиса доставки из магазинов и ресторанов «СберМаркет».

Среди замороженных блинов на первом месте по популярности блины с начинкой из мяса, на втором — из творога, на третьем — ветчина и сыр.

Среди готовых блинов из ресторанов пользователи сервиса чаще всего заказывают блины с ветчиной и сыром. Так, в феврале и в первую неделю марта на это блюдо пришлась треть заказов от всех блинов, которые заказывали в ресторанах.

Вторые по популярности блины — с мясом курицы, третьи — с вишнёвой начинкой.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала о допустимой норме употребления блинов. По её словам, есть люди, которым будет достаточно и двух блинов в день, чтобы за масленичную неделю не только набрать вес, но и получить проблемы с ЖКТ.