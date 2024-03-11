RT в Telegram
Подпишись

Врач Мясников рассказал о возможных причинах головокружения

Короткая ссылка
Заслуженный врач России телеведущий Александр Мясников рассказал о возможных причинах головокружения.

«Головокружение, а не пошатывание, неустойчивость походки, когда вокруг тебя кружится мир, потолок, небо, — всё это симптом заболевания внутреннего уха. Это почти всегда патология уха, а не инсульт, не атеросклероз и так далее», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, в большинстве случаев это доброкачественное позиционное головокружение.

Кроме того, это может быть воспаление лабиринтов уха, лабиринтит, считает эксперт.

Ранее психолог по расстройству пищевого поведения (РПП) Анастасия Касьяненко в беседе с НСН посоветовала лечить такое заболевание комплексно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить