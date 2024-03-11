Врач Мясников рассказал о возможных причинах головокружения

Заслуженный врач России телеведущий Александр Мясников рассказал о возможных причинах головокружения.

«Головокружение, а не пошатывание, неустойчивость походки, когда вокруг тебя кружится мир, потолок, небо, — всё это симптом заболевания внутреннего уха. Это почти всегда патология уха, а не инсульт, не атеросклероз и так далее», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, в большинстве случаев это доброкачественное позиционное головокружение.

Кроме того, это может быть воспаление лабиринтов уха, лабиринтит, считает эксперт.

Ранее психолог по расстройству пищевого поведения (РПП) Анастасия Касьяненко в беседе с НСН посоветовала лечить такое заболевание комплексно.